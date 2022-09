Ponche de uvas com laranja e vinho

1 - Corte as uvas ao no sentido do comprimento e disponha-as em uma jarra de 1500ml.

2 - Junte as raspas da casca da laranja, folhas frescas e as rodelas de laranja.

3 - Coloque o vinho branco, o suco de uva verde e o suco de laranja.

4 - Mexa bem e finalize com muito gelo.

