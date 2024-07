Pudim de chia de cacau, frutas vermelhas e granola de sementes

Receita sem lactose, sem leite, sem ovos, sem açúcar, sem farinha de trigo.

Granola de sementes e nibs de cacau

1 - Em uma assadeira média, misture bem a aveia, a linhaça, a chia, o cacau em pó, o mel e a margarina.

2 - Leve ao forno pré-aquecido a 160°C por 10 minutos, mexa bem e volte por mais 5 minutos.

3 - Retire do forno, coloque os nibs e reserve.

Pudim de chia de chocolate

4 - Em uma tigela média, misture o leite de coco, a chia e o chocolate em pó.

5 - Cubra com plástico-filme e leve para geladeira para hidratar por pelo menos 1 hora.

Finalização

6 - Coloque no fundo dos copos que preferir o pudim, iogurte zero lactose, granola de sementes e nibs de cacau e as frutas vermelhas. Faça camadas para repetir o processo mais uma vez. Sirva.

