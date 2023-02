Queijadinha de colher deliciosa e de fácil preparo

1 - Pré-aqueça o forno a 200ºC (temperatura média). Leve uma chaleira com água ao fogo alto – ela vai ser usada para assar a queijadinha em banho-maria;

2 - Em uma tigela pequena, quebre um ovo de cada vez para separar a clara da gema. Transfira as gemas para uma tigela média e as claras para outra tigela – nesta receita só usaremos as gemas; você pode armazenar as claras na geladeira por até 2 dias para preparar outra receita;

3 - Junte o leite condensado às gemas e mexa bem com uma espátula de silicone. Acrescente o coco e o queijo ralado e misture bem para incorporar;

4 - Transfira o creme para um recipiente refratário redondo de 20 cm de diâmetro (se preferir, utilize um recipiente refratário de outro formato que comporte 1 litro). Disponha o recipiente refratário com a queijadinha numa assadeira e leve ao forno;

5 - Preencha o fundo da assadeira com água quente e deixe assar por cerca de 20 minutos, ou até que a queijadinha esteja dourada na superfície, mas ainda cremosa no centro. Sirva morna ou em temperatura ambiente.