Quesadillas de frango com queijo e guacamole

Frango

1 - Em uma panela média, refogue a cebola depois o alho com um fio de azeite rapidamente.

2 - Cubra com água e tempere com sal, pimenta e o louro.

3 - Quando ferver, coloque os filés na água e deixe cozinhar bem.

4 - Desfie-os bem com um garfo. Tempere com a páprica, a cebola e o alho em pó. Reserve.

Guacamole

5 - Corte o avocado ao meio e retire com uma colher toda a polpa.

6 - Coloque em uma tigela média e masse bem até ter uma pasta.

7 - Tempere com um pouco de azeite e suco de meio limão. Adicione a cebola, tomate, o coentro e mexa bem. Coloque mais azeite, acerte os temperos e reserve.

Montagem

8 - Aqueça uma frigideira, de preferência antiaderente.

9 - Coloque um wrap e espalhe um pouco do queijo ralado.

10 - Coloque essa fatia na frigideira com o queijo virado para baixo, junte o frango desfiado e mais um pouco de queijo. Tampe e deixe em fogo baixo para médio.

11 - Assim que o queijo de cima derreter, retire com uma espátula com cuidado. Coloque a guacamole por cima só de um lado e dobre no meio. O queijo de fora do pão vai formar uma crosta. Corte ao meio e sirva.

