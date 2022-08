Tortilha de queijo vegan, palmito e tomate seco

1 - Coloque todos os ingredientes do recheio em uma tigela. Tempere com sal, pimenta, tomilho e azeite.

2 - Acomode o wrap em uma assadeira pequena, cubra o fundo com uma camada do recheio, feche com outro wrap.

3 - Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por cinco minutos ou até ficar crocante. Corte em 4 e sirva em seguida.

