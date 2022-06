Quibe saudável de aveia, abóbora e cogumelos ao forno supersimples

1 - Em uma tigela, junte todos os ingredientes e mexa bem. Tempere com sal, azeite, pimentas e ervas frescas.

2 - Unte com azeite um refratário com capacidade para 1,3 l. Transfira a mistura e compacte apertando com as costas de uma colher. Faça linhas diagonais e regue com azeite.

3 - Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 35 minutos ou até ficar dourado.

