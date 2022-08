Quiche de alho-poró com bacon

Massa

1 - Em uma tigela, misture bem a farinha, a manteiga, ½ lata de creme de leite, o sal, o fermento. Deixe na geladeira por 20 minutos.

2 - Forre com a massa o fundo e as laterais de uma forma média com fundo removível.

3 - Asse por uns 20 minutos, em forno pré-aquecido a 180ºC.

Recheio

4 - Em uma panela média, frite o bacon, sem óleo ou em um fio de óleo, como quiser. Junte o alho-poró e deixe refogar um pouco. Desligue e coloque os demais ingredientes: os ovos, a outra metade do creme de leite, o parmesão ralado e sal a gosto. Mexa bem.

5 - Disponha todo o recheio na massa e volte ao forno por cerca de 30 minutos para gratinar. Sirva ainda quente.

