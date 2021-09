Veja como fazer quiche de alho-poró com bacon

Em uma tigela, prepare a massa. Coloque a farinha de trigo, a manteiga, ½ lata de creme de leite, o sal, o fermento e amasse bem. Deixe descansar na geladeira por cerca de 20 minutos.

Depois, forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível com a massa. Leve para assar por cerca de 20 minutos, em forno a 180ºC.

Enquanto isso, prepare o recheio. Em uma panela, frite o bacon, sem óleo ou em um fio de óleo, se preferir. Acrescente o alho poró e deixe refogar um pouquinho.

Desligue o fogo e acrescente os demais ingredientes: os ovos, a outra metade da lata de creme de leite, o parmesão ralado e sal a gosto. Misture bem.

Em seguida, coloque todo o recheio sobre a massa e leve ao forno novamente por cerca de 30 minutos para gratinar. Para receber muitos elogios, sirva essa delícia ainda quente!