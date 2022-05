Quiche de queijos com creme de leite é fácil e deliciosa!

Massa

1 - Em uma tigela grande, peneire a farinha, faça um furo no meio e coloque a manteiga, o creme de leite , o Fondor e o fermento. Misture com as pontas dos dedos e vá incorporando a farinha aos poucos até que fique toda na massa e que solte completamente das mãos. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por uns 20 minutos na geladeira.

2 - Abra a massa, forre o fundo de uma forma de aro removível (18 cm de diâmetro) untada, fure com um garfo e asse em forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos.

Recheio

3 - Em um recipiente, coloque e misture os queijos, os ovos, o creme de leite, a pimenta, a noz-moscada e o Fondor.

4 - Coloque sobre a massa já assada, espalhe por cima pedacinhos de manteiga e volte ao forno médio (180°C), por aproximadamente 20 minutos. Sirva quente.





Dica

- É importante deixar a massa descansar para ficar mais fácil de trabalhar.





