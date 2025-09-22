Rabanada com canela: Ideal para aproveitar o pão adormecido

Bater na batedeira uma gemada com as gemas e o açúcar refinado, adicionar aos poucos o leite, misturando bem. Molhar o pão com esta mistura e deixar durante alguns minutos. Aquecer bastante óleo numa frigideira. Fritar as fatias, poucas de cada vez, virando-as sempre para que dourem dos dois lados. Retirar da fritura e colocar sobre um papel absorvente. Polvilhar as rabanadas ainda quentes com açúcar refinado e canela.