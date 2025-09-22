Pesquisar

DOCE E CROCANTE

Rabanada com canela: Ideal para aproveitar o pão adormecido

Receita: Alto Alegre
22 set 2025 às 11:00

Alto Alegre/Divulçação
Tempo de Preparo Rendimento
h 30 min
4 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 2 gemas
  • 3 colheres (sopa) de açúcar refinado
  • 2 colheres (sopa) de leite
  • 12 fatias de Pão francês amanhecido (de preferência endurecido)
  • 1L de óleo para fritar
  • Açúcar refinado para polvilhar
  • Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo

Bater na batedeira uma gemada com as gemas e o açúcar refinado, adicionar aos poucos o leite, misturando bem. Molhar o pão com esta mistura e deixar durante alguns minutos. Aquecer bastante óleo numa frigideira. Fritar as fatias, poucas de cada vez, virando-as sempre para que dourem dos dois lados. Retirar da fritura e colocar sobre um papel absorvente. Polvilhar as rabanadas ainda quentes com açúcar refinado e canela.

