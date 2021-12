Risoto de abóbora kabocha, cogumelos shiitake e alho negro é uma explosão de sabores

Caldo de legumes

1 - Corte a cebola, cenoura e o aipo em pedaços grandes, sem descascar. Leve todos os legumes a uma panela grande e cubra com 1 litro de água. Junte as folhas de louro e os grãos de pimenta. Deixe ferver por 5 minutos para apurar o sabor e depois mantenha em fogo baixo enquanto faz o risoto.





Risoto

2 - Em uma outra panela, aqueça o azeite e refogue uma pequena parte do alho e cebola cortados em cubos pequenos. Adicione os cogumelos fatiados e grelhe até ficar macio. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto.

3 - Descasque a abóbora, tire as sementes e corte em cubos pequenos.

4 - Em outra panela, aqueça mais azeite e frite o restante do alho e da cebola. Acrescente a abóbora, tempere com sal e pimenta e cozinhe em fogo médio por 10 minutos, até que fique bem macia e comece a desmanchar, virando um purê.

5 - Acrescente o arroz e deixe fritar alguns minutos. Vá acrescentando o caldo de legumes aos poucos e misturando sempre.

6 - Quando o arroz chegar ficar al dente - cozido mas firme - coloque o parmesão, o alho negro cortado ao meio e a manteiga. Mexa bem e acrescente a última concha de caldo de legumes.

7 - Ainda mexendo sempre, deixe a mistura ficar bem cremosa e acerte o sal e a pimenta do reino.

8 - Sirva decorando com os dentes de alho negro picados, os cogumelos grelhados previamente, salsinha fresca picada e o queijo parmesão ralado. Finalize com um fio de azeite de alho negro.