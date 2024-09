Risoto de coração de alcachofra prático e sofisticado

1 - Escorra as alcachofras, e corte-as ao meio. Em uma panela média, aqueça duas colheres de azeite e doure as alcachofras. Retire da panela e reserve.

2 - Na mesma panela, adicione o restante do azeite e coloque a cebola até murchar, sem dourar. Coloque o arroz e frite rapidamente.

3 - Misture o vinho e cozinhe até secar. No fogo baixo, aos poucos, vá acrescentando o caldo e o sal, e misturando lentamente por 20 minutos ou até que o arroz esteja macio e cremoso.

4 - Adicione a manteiga, a alcachofra, e o queijo. Misture com cuidado e retire do fogo assim que a manteiga derreter. Sirva.

Dica

Para o caldo, cozinhe em uma panela funda duas cebolas cortadas ao meio, uma cenoura grande picada, duas xícaras de chá de salsão picado, um ramo de tomilho, e 1,5 litro de água. Deixe até reduzir a 1 litro. Se preferir substitua o caldo natural por 1 litro de água aquecida com 2 cubos de caldo de legumes ou frango.

Harmonização

Assim como acontece com as massas, nada melhor para acompanhar um risoto do que vinho. Para esta receita, experimente harmonizar com Sauvignon Blanc.

