Rocambole de bolo de cenoura com chocolate

Rocambole

1 - Bata os ovos e o açúcar até ficar bem leve e fofo. Misture delicadamente o óleo, a baunilha e o sal.

2 - Peneire a farinha, fermento e as especiarias. Inclua suavemente na massa. Misture a cenoura e o chocolate.

3 - Forre duas assadeiras (23cmx30cm) com papel vegetal e divida a mistura em partes iguais. Espalhe uniformemente e leve ao forno a 175°C por 15 minutos ou até dourar. Retire a bandeja, cubra com uma folha de papel nova, vire, retire o papel nas costas e polvilhe com um pouco de açúcar para evitar grudar. Coloque em um pano limpo enquanto estiver quente, pré-enrole e reserve para esfriar. Vai ajudará a enrolar o rocambole durante a montagem.

Recheio

4 - Leve o creme de leite para ferver e crie uma ganache suave com o chocolate ao leite. Amoleça o cream cheese e incorpore na ganache. Bata até ficar leve e fofo.

5 - Desenrole o rocambole frio e coloque com um pouco do recheio de cream cheese. Enrole novamente, segurando para cobrir o exterior, e decore.

Dica de maître chocolatiers

Para um bolo de rocambole apertado e arrumado, enrole o rocambole recheado em papel filme e aperte as bordas. Coloque na geladeira para que descanse um pouco antes de decorar.

