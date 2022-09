Rolinho primavera delicioso!

Massa

1 - Em uma tigela média, misture todos os ingredientes até ter uma massa uniforme e pegajosa (se necessário, coloque mais 1/4 de xícara de farinha). Cubra com um pano e leve à geladeira por 24h.

2 - Aqueça uma frigideira com um pouco de óleo e distribua uma camada bem fina da massa, como uma panqueca.

3 - Deixe dourar, recheie-a e enrole colocando as pontas para dentro.

4 - Frite em óleo bem quente em imersão e escorra.⠀

Recheio

5 - Doure a carne em uma panela média com 1 colher de óleo. Tempere com metade do molho de soja e reserve.

6 - Na mesma panela, misture o repolho, a cenoura, acebola, o saquê e o restante do óleo e do shoyu. Deixe cozinhar por três minutos.

7- Junte a carne e os legumes. Acrescente o amido de milho dissolvido na água e deixe ferver, misturando sempre. Espere esfriar para colocar na massa.

