Roll de batata-doce, pão doce delicioso!

1 - Leve à batedeira com gancho de pão a farinha e o fermento. Bata em velocidade baixa e aos poucos junte a manteiga, o leite e o ovo.

2 - Quando já estiverem incorporados, coloque o açúcar e o sal e deixe bater em velocidade média por cinco a sete minutos, até que a massa esteja lisa e elástica. Transfira para uma tigela levemente enfarinhada. Cubra com filme plástico e deixe descansar por 1h ou até dobrar de tamanho.

Recheio

3 - Cozinhe a batata em água fervente até ficar macia. Escorra, e esmague como purê misturando aos demais ingredientes do recheio. Reserve.

4 - Em uma superfície enfarinhada, abra a massa em um retângulo de uns 25x35cm. Espalhe o recheio sobre a massa e feche enrolando como um rocambole. Corte-a em oito a 12 pedaços, dependendo do tamanho desejado, formando os rolls.

5 - Distribua-os em uma assadeira forrada com papel manteiga ou tapete de silicone, com espaço entre um e outro. Deixe crescer por cerca de 40 minutos. Pincele com um ovo batido e leve ao forno pré-aquecido em temperatura de 200ºC. Asse por cerca de 15 minutos ou até dourarem.

Cobertura

6 - Misture os ingredientes formando uma pasta e use para cobrir os rolls assim que assarem. Deixe secar e firmar antes de servir.

