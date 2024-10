Rosquinhas recheadas com coco e leite condensado

Recheio

1 - Em uma tigela pequena, coloque a margarina, o açúcar e o coco.

2 - Mexa bem e reserve.

Massa

3 - Em uma tigela média, misture o leite morno e o fermento.

4 - Deixe descansar por 5 minutos ou até que comece a formar bolhas.

5 - Adicione o açúcar, a margarina, os ovos e misture bem.

6 - Coloque a farinha aos poucos e vá misturando até que a massa desgrude facilmente das mãos.

7 - Deixe na tigela, cubra com um pano e deixe descansar por pelo menos 1 hora ou até que dobre de volume.

8 - Polvilhe a bancada com um pouco de farinha, coloque a massa e, com um rolo, abra um retângulo de mais ou menos 30 x 30 com 1 cm de espessura.

9 - Espalhe o recheio e enrole delicadamente, formando um rocambole.

10 - Corte em 8 partes e acomode em uma forma média untada, deixando um espaço entre as rosquinhas para crescerem.

11 - Deixe fermentar por mais 40 minutos e leve ao forno pré-aquecido a 170°C por 40 minutos ou até que estejam assadas e levemente douradas.

Finalização

12 - Regue leite condensado em toda superfície das rosquinhas e sirva.

