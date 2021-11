Saiba como fazer quibe de lentilha vegano

1. Em uma tigela grande, coloque o trigo, cubra com 1,2 litro da água e deixe de molho por 1 hora. Escorra o trigo com um pano de prato limpo, eliminando todo o excesso de água. Reserve.

2. Enquanto isso, em uma panela média, coloque a lentilha e a água restante, e cozinhe em fogo médio, com a panela semitampada, por 30 minutos, ou até a água quase secar.

3. Junte o espinafre e deixe por mais 15 minutos, ou até o líquido do cozimento secar completamente e a lentilha começar a desmanchar. Retire do fogo e deixe descansar com a panela aberta por 10 minutos.

4. Em uma tigela grande, disponha o trigo reservado, a lentilha, a cebola, a batata-doce, a hortelã, o sal, a canela, o cravo, a pimenta-do-reino, o suco de limão e 2 colheres (sopa) do azeite e misture.

5. Transfira para um refratário retangular médio (16 x 26 cm), untado, pressione para deixar a mistura uniforme e com o auxílio de uma faca, faça riscos em forma de losango na superfície e distribua o azeite restante.

6. Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 40 minutos, ou até dourar a superfície. Retire do forno e sirva em seguida.