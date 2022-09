Salada de quinoa e ovos de codorna é deliciosa e saudável

1 - Ferva a quinoa pré-lavada em uma panela média com dois copos de água e sal a gosto.

2 - Corte os tomates e os ovos ao meio.

3 - Arrume-os em uma saladeira com as folhas e a quinoa cozida. Regue com azeite de oliva e tempere a gosto.

