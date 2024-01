Sanduíche com queijo Minas frescal é um lanche rápido e saudável

1 - Passe maionese em todas as fatias de pão.

2 - Distribua a cenoura sobre metade dos pães.

3 - Cubra com o queijo. Acomode as folhas de alface, feche com as demais fatias de pão reservadas e sirva.

