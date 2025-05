Sanduíche de barquinho com frango, cenoura e tomate

Recheio

1 - Aqueça uma panela antiaderente e doure o filé de frango dos dois lados.

2 - Junte a cebola, o tomate, o sal e a água. Tampe, abaixe o fogo e deixe por 30 minutos, ou até amaciar e o caldo reduzir.

3 - Deixe esfriar e desfie.

4 - Junte a cenoura e o molho.

5 - Coloque as fatias de pão na torradeira.

Montagem

6 - Corte 8 fatias de pão no formato de barco. Para isso, deixe uma das partes reta e a outra corte em diagonal para formar a proa e a popa.

7 - Recheie com a pasta de frango.

8 - Corte 4 fatias de pão ao meio, no sentido diagonal para formaras velas.

9 - Recheie 4 metades e cubra com as outras metades da torrada.

10 - Em um prato, faça as ondas do mar cortando os pepinos em rodelas e depois ao meio. Vá colocando na base do prato, sobrepondo umas sobre as outras.

11 - Ainda com o pepino, faça um peixinho com a polpa e cauda com a casca.

12 - Também com a casca, faça andorinhas, com 2 tirinhas cada.

13 - Coloque as duas partes do barco juntando a parte reta e deixando na lateral as partes cortadas em diagonal.

14 - Faça o mastro da vela com a cebolinha e enfeite com 1 tomate na ponta.

15 - Corte as fatias de laranja ao meio para formar o sol.

16 - Enfeite com as tirinhas de cenoura.

Calorias: 320 a unidade

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Sanduíche de frango: rápido e prático

Sanduíche de frango com maionese de abacate

Sanduíche natural de frango é uma boa opção para os dias mais corridos