Sanduíche de brownie com sorvete é perfeito para a sobremesa

Brownie

1- Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Despeje a mistura em uma forma quadrada (15 x 15 cm) forrada com papel manteiga e leve para assar em forno médio (180°), preaquecido, por cerca de 25 minutos. Reserve até que esfrie;

Sorvete

2- Em uma batedeira, bata a mistura para sorvete por 5 minutos até dobrar de volume. Adicione os morangos e misture. Transfira para um recipiente, cubra com filme plástico e leve para gelar por no mínimo 3 horas;

Montagem

3- Corte o Brownie em quadrados pequenos e corte-os ao meio. Coloque uma fatia sobre um pedaço de papel manteiga quadrado e grande. Faça uma camada de Sorvete sobre ele e alise rapidamente para que ela fique do tamanho da fatia. Finalize com outra fatia por cima, feche o papel manteiga para envolver o Sanduíche, embrulhe com papel alumínio e leve novamente ao freezer por 1 hora. Retire e sirva.