Sanduíche de frango com molho de amendoim e shoyu

Molho

1 - Em uma tigela, coloque todos os ingredientes, misture bem e reserve.

Sanduíche

2 - Leve uma frigideira média ao fogo médio. Regue com um fio de azeite, junte a cebola e refogue por 1 minuto, até murchar.

3 - Coloque o frango e mexa bem.

Montagem

4 - Corte cada pão ao meio e na metade da base do pão, monte as camadas na seguinte ordem: frango, molho, fitas de cenoura, coentro e agrião. Sirva com o restante do molho.

