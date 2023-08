Sanduíche de grão-de-bico com marinada de abobrinha

Calorias: 320 a porção

Abobrinha marinada

1 - Corte as abobrinhas em fatias finas no sentido do comprimento. Disponha em uma tigela média. Misture o vinagre, o sal, o açúcar e o azeite e cubra. Deixe por 30 minutos.

Sanduíche

2 - Misture bem a maionese, a mostarda, o grão-de-bico, a cebola e a salsa.

Montagem

3 - Distribua a pasta de grão-de-bico em 4 fatias de pão integral. Enfeite com o tomate e arrume as abobrinhas marinadas. Tampe com o restante das fatias. Se quiser, enfeite com mini agrião.

