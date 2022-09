Smoothie de café, cacau e maca peruana

1 - No liquidificador, bata rapidamente o café e o cacau e junte as bananas, leite de amêndoas a maca peruana e 1 pitada de canela. Se sentir a necessidade de mais doce, use o adoçante.

2 - Bata novamente, junte gelo e sirva.

