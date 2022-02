1- Coloque metade da calda de tâmaras no copo fazendo arabescos em volta e deixando cair no fundo. O restante, coloque no liquidificador, acrescente os outros ingredientes e bata bem;

2- Coloque no copo escolhido;

3- Para dar um charme, passe calda de tâmaras na borda do copo e coloque farofa de paçoca + whey.