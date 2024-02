Sobrecoxa de frango assada com crosta de biscoito de gergelim

1 - Coloque o biscoito em um saco plástico e triture com um rolo.

2 - Em uma tigela média, misture o biscoito triturado, a farinha panko torrada, a manteiga e a cebolinha até ter uma farofa úmida.

3 - Tempere as sobrecoxas com sal e pimenta e leve-as para uma assadeira média untada com um fio de azeite.

4 - Distribua a farofa em cima de cada uma das sobrecoxas e leve ao forno pré-aquecido a 180˚C por cerca de 40 minutos, ou até que estejam assadas e com a crosta dourada.

5 - Sirva com vagem refogada e purê de batatas.

