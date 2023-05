Sobrecoxas de frango assadas com batatas, cenouras e castanhas

1 - Descasque os vegetais, corte-os em pedaços e coloque-os em uma tigela grande para temperar com sal e pimenta e regar com um fio de azeite.

2 - Tempere as sobrecoxas com sal e pimenta. Faça furos com uma faca e coloque, embaixo da pele, pedaços de manteiga e folhas de alecrim.

3 - Disponha as sobrecoxas por cima dos vegetais em uma forma média. Corte a cabeça de alho ao meio e insira ao lado com folhas de alecrim. Finalize regando com vinho e um fio de azeite.

4 - Leve ao forno, pré-aquecido a 200ºC por cerca de 30 minutos.

5 - Coloque as castanhas em volta do frango, e retorne a assadeira ao forno por 15-20 minutos.

6 - Quando o frango e as castanhas estiverem quase prontos, distribua por cima os tomates e deixe-os assar.

7 - Sirva com um pouco de salsa a gosto.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Confira sete receitas à base de frango inspiradas em sete países asiáticos

Frango na cerveja

Frango xadrez fácil e delicioso