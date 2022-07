Sopa boliviana com amendoim

1 - Tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Em panela de pressão, aqueça o azeite e doure a carne com a cebola e o alho. Acrescente água até a metade da panela e deixe cozinhar por uns 10 minutos no caso do frango depois de pegar pressão ou 30 a 40 minutos se for o acém, para que fique bem macio.

2 - Deixe a pressão sair da panela. Junte os vegetais e feche novamente para cozinhar por cinco minutos.​

3 - No liquidificador, bata ½ litro de água e o amendoim até virar uma pasta. Leve a pasta à panela e deixe cozinhar sem pressão por mais 10 minutos. Desligue e finalize com salsa e cebolinha a gosto. Sirva.​

