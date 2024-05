Sopa de couve-flor com alho-poró e cottage

1 - Cozinhe a couve-flor e o alho-poró com 500 ml de água em uma panela grande. Tempere com sal e pimenta a gosto.

2 - Bata no liquidificador com o caldo do cozimento.

3 - Adicione o queijo e bata até obter uma mistura cremosa.

4 - Volte a sopa para a panela para esquentar bem e finalize com o azeite.

