Sorvete caseiro: veja 5 receitas simples e deliciosas

Creme

1 - Se o creme de leite for fresco, bata na batedeira até obter um chantilly e incorpore o leite condensado. Mexa bem até ficar homogêneo e inclua os complementos, se quiser.

2 - Mas se o creme de leite não for do tipo fresco, use o liquidificador para misturá-lo com o leite condensado. Bata até que ficar homogêneo e junte os complementos.

3 - Em ambos os casos, leve a mistura em um pote fechado para o congelador por, no mínimo, cinco horas. Retire-a do congelador e bata na batedeira para deixá-la aerada, até dobrar de tamanho.

4 - Se quiser que o sorvete fique com aspecto profissional, misture o emulsificante, mas essa etapa não é obrigatória. Depois de bater, leve para o congelador por mais cinco horas.

Com suco ou gelatina

5 - Faça o mesmo do sorvete caseiro simples - bater e misturar bem o creme de leite e o leite condensado. A diferença é juntar à mistura a gelatina ou suco. Repita os passos de congelamento e use a batedeira antes de congelar para servir.

Com frutas

6 - Deixe a banana fora do congelador por 5 a 10 minutos, o suficiente para ficar um pouco mais macia. Adicione as bananas picadas e o leite em um liquidificador ou processador de alimentos.

7 - Inclua o sabor do sorvete. Se quiser que seja de frutas vermelhas, por exemplo, adicione uma xícara de morangos, amoras e framboesas congeladas. Também é possível colocar outras frutas congeladas que você goste.

8 - Outra possibilidade é fazer a base com banana e incluir complementos como pasta de amendoim, doce de leite ou bananas caramelizadas. Esse sorvete pode ir ao congelador por uma hora para ficar com uma textura mais firme.

Chocolate sem lactose

9 - Em uma panela, misture o açúcar, o leite de coco, o cacau e 100 ml de água. Quando começar a ferver, deixe em fogo baixo por mais um minuto e vá mexendo.

10 - Adicione 120 g do chocolate picado e misture até ficar homogêneo. Coloque a água que sobrou e espere esfriar. Leve para em um pote ao freezer por três horas ou até começar a endurecer na parte superior.

11 - Use a batedeira para garantir mais a textura. Incorpore o restante do chocolate e leve de volta ao freezer por, no mínimo, doze horas.

Vegano

12 - Bata a fruta congelada no liquidificador ou processador de alimentos com o leite de coco por cerca de três a cinco minutos, com pequenas pausas. Misture para evitar que a fruta fique somente no fundo.

13 - Junte a baunilha, se quiser. Após terminar o preparo, é possível incluir pedaços de fruta fresca no meio do sorvete, o que dá mais textura. Se quiser que fique mais consistente, deixe-o no congelador por algumas horas.

