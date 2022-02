1- Em um liquidificador, bata todos os ingredientes;

2- Passe por uma peneira e coloque em um recipiente;

3- Leve ao freezer, coberto com filme plástico, por cerca de 4 horas. Retire do freezer e bata novamente no liquidificador;

4- Retorne ao freezer por mais cerca 4 horas ou até endurecer;

5- Sirva.