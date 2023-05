Suflê de milho bem gostosinho

1 - Em uma panela grande, aqueça o azeite e doure o bacon, a cebola, o alho e o presunto. Adicione a cenoura, as azeitonas, o caldo, o cheiro verde, a pimenta e o sal.

2 - Em uma tigela média, dissolva o fubá no leite e junte ao refogado. Cozinhe, misturando em fogo baixo, até obter uma massa. Desligue o fogo, coloque as gemas e mexa bem. Deixe esfriar.

3 - Bata as claras em neve bem firme e incorpore suavemente à massa.

4 - Unte uma forma refratária retangular, de tamanho médio, e distribua a massa do suflê. Asse em forno pré-aquecido a 180°C. Para ter certeza de que está pronto, fure o centro do suflê com um palito. Se sair limpo e seco, pode servir.

