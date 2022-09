Suflê de queijo Minas meia cura é macio, prático e delicioso

1 - Pré-aqueça o forno a 250ºC.

2 - Em fogo médio, em uma panela média, doure a farinha na manteiga e, misturando sempre, coloque o leite. Tire a panela do fogo e deixe amornar.

2 - Junte as gemas, mexa e volte ao fogo médio. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino, ferva por dois minutos e retire do fogo.

3 - Em outra tigela média, bata as claras em neve.

4 - Misture a massa morna às claras batidas, o queijo ralado e os cogumelos picados. Misture com cuidado, sem bater.

5 - Unte seis ramequins e encha-os até a metade com a massa. Leve ao forno por uns 30 minutos, até que os suflês cresçam e dourem superficialmente. Finalize com tomilho. Sirva quente.

