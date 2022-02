Superfácil! Croissant de presunto e muçarela

1- Coloque ½ xícara de farinha de trigo em uma tigela. Adicione o açúcar e o fermento, misture bem. Coloque a água, o sal, os ovos, as 3 colheres de manteiga e bata bastante com uma colher. Adicione o restante da farinha e mexa até obter uma mistura homogênea;

2- Em uma superfície enfarinhada, coloque a massa e continue amassando, agora com as mãos, sempre polvilhando farinha. Alise a massa, faça uma bola e coloque-a em uma tigela, que deve estar polvilhada com farinha. Em seguida, cubra com um saco plástico e um pano;

3- Deixe a massa descansar por 40 minutos;

4- Enquanto você espera, pegue uma tigela e misture os 100g de manteiga com 1 colher de farinha de trigo e reserve. Passado os 40 minutos, abra a massa com um rolo e espalhe essa mistura sobre ela;

5- Depois, dobre a massa como se fosse um pacote para que a manteiga não saia. Abra-a novamente com ajuda do rolo, virando dos dois lados;

6- Deixe a massa no formato de retângulo, obtendo cerca de 1 cm de espessura. Corte 10 triângulos e coloque o presunto e a muçarela em cada um. Enrole da parte maior para a menor, formando o croissant. Unte e polvilhe com farinha uma assadeira, adicionando as massas. Deixe a ponta mais fina do croissant por baixo para que ele não abra;

7- Aqueça o forno em temperatura média por 10 minutos, enquanto isso a massa cresce. Pincele os croissants com ovo batido e asse por 15 minutos, até que fiquem dourados.