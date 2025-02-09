Sushi hosomaki: saiba o que é e aprenda os truques para fazer em casa

1 - Lave o arroz. Troque a água três vezes.

2 - Deixe imerso em água, hidratando, por trinta minutos. Descarte a água.

3 - Transfira o arroz para uma panela pequena junto com o kombu. Adicione 360 ml de água e leve ao fogo médio. Quando começar a borbulhar, abaixe o fogo e tampe a panela, deixando um espaço para o vapor sair.

4 - Cerca de 10 minutos depois, quando o fundo da panela estiver quase seco, tire do fogo. Deixe tampado por mais dez minutos antes de transferir para outro recipiente.

5 - Use o vinagre, o açúcar e o sal para temperar o arroz cozido. Cubra com um pano úmido para evitar que fique seco.

6 - Corte o peixe em tiras com um centímetro de largura.

7 - Prepare a água para montagem em uma tigela pequena. Aplique este líquido nos dedos e mãos para impedir que o arroz grude.

8 - Enrole o sushi, espalhando uma camada fina de arroz pela folha de alga. Deixe um espaço no final do nori, sem arroz, para dar o acabamento.

9 - Adicione o recheio. Enrole para que o começo da superfície com arroz encontre o final sem arroz. Pressione levemente. Se precisar, corte o excesso de nori após enrolar.

10 - Fatie e sirva com shoyu.

O que é hosomaki?

Hosomaki (leia rossomaqui), é uma categoria de enrolado de sushi. Hosoi significa fino em japonês, e Hosomaki pode ser traduzido como ‘enrolado fino’.

O hosomaki típico possui somente um ingrediente além do arroz e da nori, a alga que o enrola. Os mais populares são atum, pepino, kanpyo (abóbora desidratada em tiras), natto (soja fermentada), umeboshi (um tipo de ameixa chinesa em pasta) e lula com shiso (erva cítrica japonesa).

Na montagem, são de 80 a 100g de arroz e apenas meia folha de nori para enrolar as variações de ingredientes.

Tipos de hosomaki

Por ser muito prático de preparar, o hosomaki tem diversas variações. Mesmo instigando a criatividade no preparo, especialmente dos chefs de final de semana, há algumas receitas de Hossomaki que são mais populares.

1 - Tekkamaki

É o hosomaki de atum, especificamente de um fino corte do peixe chamado maguro. O nome significa 'enrolado forjado a ferro', inspirado na imagem de uma barra de ferro quente brilhando em vermelho. Junto ao kappamaki, é um dos enrolados de hossomaki mais essenciais da culinária japonesa.

2 – Oshinkomaki

Significa rolo de picles de rabanete em conserva. É um tipo de hosomaki recheado com picles japoneses crocantes e metodicamente cortados. É comumente recheado com uma variedade de picles de cor amarelo brilhante, conhecida como 'takuan', é feita de rabanete branco.

3 – Filadélfia e a influência do Salmon-maki, o hosomaki de salmão

Produzida e divulgada fora do Japão, a combinação Filadélfia combina salmão e cream cheese, e recheia temakis e hosomakis mundo afora. Aqui no Brasil, é número 1 nas temakerias, e foi fortemente inspirada pelo Salmon-maki, uma receita de hosomaki que se popularizou no Japão durante as últimas décadas.

4 – Shibazukemaki

'Enrolado de picles de berinjela' é outro tipo de hosomaki feito com picles japoneses. É muito fácil de reconhecer devido à cor roxa brilhante do shibazuke, picles tradicional feito de berinjela e pepino. Os picles ganham essa cor característica graças ao acréscimo de shiso vermelha.

5 – Kappamaki

É um tipo de hosomaki recheado com pepino. Tradicionalmente, é consumido para limpar o paladar entre a degustação de um peixe cru e outros tipos de comida, diferenciando assim os sabores de ambos.

6 – Negitoromaki

É um hossomaki recheado com cebolinha e atum picado. Fatty tuna, ou atum médio, é o corte utilizado nessa receita.

7 – Tsunamayomaki

É um hosomaki recheado com atum enlatado, misturado com maionese.

8 – Kani

Consiste no enrolado de nori com arroz e kani, um alimento feito de peixes e frutos do mar. Algumas receitas utilizam pepino para acompanhar.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Faça em casa a receita do sushi empanado hot roll

Aprenda a fazer sushi de abacate e pepino

Sushi de salmão, um prato tradicional da cultura japonesa