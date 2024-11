Sushi hot roll com salmão e cream cheese

1 - Lave o arroz com água e escorra algumas vezes até que o líquido saia menos branco. Esta etapa é essencial para deixar os grãos mais grudadinhos.

2 - Em uma panela média, cozinhe o arroz lavado em 180ml de água por 10 a 15 min. Quando estiver quase seco, desligue o fogo e deixe com tampa por 10 min.

3 - Despeje o arroz em uma assadeira ou refratário, regue com o tempero para sushi (que é feito com vinagre de arroz e se encontra pronto), misture e aguarde esfriar.

4 - Corte algumas tiras compridas de salmão de acordo com o tamanho da alga. Se necessário, você pode usar mais de uma tira para rechear o sushi. Você também pode usar fatias de salmão prontas.

Montagem

5 - Acomode sobre uma tábua ou bancada uma alga com a parte áspera para cima e espalhe ⅓ do arroz (125g), deixando um espaço livre de cerca de 4 dedos.

6 - Coloque um pouco de cream cheese e uma tira de salmão por cima, deixando margens para que as pontas do arroz se encontrem. Você pode enrolar com as mãos, com uma esteira de jogo americano forrada com plástico filme ou com uma esteira própria para sushi.

7 - Após fazer os 3 rolinhos, empane-os passando primeiro em uma mistura de farinha de trigo, sal e a água, e na farinha panko.

8 - Frite um rolinho por vez em óleo vegetal por imersão bem quente até dourar e deixe escorrer.

9 - Corte cada um em 10 pedaços e sirva ainda quente com cebolinha e o molho de preferência.

