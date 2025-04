Tacos de tilápia e manga

1 - Corte a tilápia em cubos médios, tempere com sal, pimenta e suco de um limão.

2 - Em uma frigideira antiaderente, doure o peixe rapidamente. Adicione a cebola em cubos e refogue. Reserve.

3 - Corte a manga em cubos pequenos e tempere com sal, coentro e algumas gotas de limão.

4 - Aqueça a massa em uma frigideira antiaderente, monte os tacos colocando os cubos de tilápia ao centro formando uma linha, distribua a manga e espalhe o queijo.

5 - Dobre as bordas e sirva com gomos de limão.

O taco é um petisco antigo, típico do México. A base é uma massa redonda, feita com farinha de milho amarela, manteiga, água e sal. O aperitivo pode ser recheado com qualquer ingrediente - os mais comuns são guacamole e carne moída feita com temperos mexicanos.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Tacos mexicanos com balsâmico

Taco de frango fit é prático e delicioso demais!

Tacos mexicanos com massa de pastel e chili para uma refeição saborosa!

Tacos com quinoa, lentilha e carne vegetal