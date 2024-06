Terrine de queijo azul com damasco e nozes

1 - Corte os damascos em tiras finas e leve ao fogo em uma panela média com água. Cozinhe em fogo baixo até secar o líquido – uns 30 minutos.

2 - Amasse-os com um garfo, para obter um purê rústico.

3 - Esfarele o queijo em uma tigela média. Adicione o cream cheese e misture. Reserve.

4 - Pique as nozes.

5 - Forre uma terrine ou uma travessa (400ml de volume) com papel-manteiga.

6 - Polvilhe metade das nozes sobre o papel, acomode metade do creme, em colheradas, sem cobrir completamente o fundo. Preencha as ‘falhas' com damasco e polvilhe as nozes restantes. Adicione o restante do creme de queijo intercalando com damasco.

7 - Nivele a superfície com uma espátula e cubra com um plástico.

8 - Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

9 - Desenforme no prato de servir e descarte o papel.

10 - Sirva com torradas ou pão italiano.

