Terrine ricota e cream cheese com tomate confit feito na air fryer e pesto de manjericão

1 - Bata todos os ingredientes da terrine no processador e reserve.

2 - Bata os ingredientes do pesto no processador com 1 pedra de gelo para não escurecer.

3 - Em uma forma média, coloque uma camada de plástico-filme e coloque metade da terrine. Adicione o pesto por cima e cubra com a outra metade da terrine.

4 - Feche com o plástico e leve para gelar por cerca de 2 horas.

Tomate confit

5 - Lave os tomates e deixe-os em uma travessa. Junte o alho e as ervas e regue com azeite até cobrir os tomates.

6 - Leve para a air fryer a 180ºC por 10 minutos.

7 - Desenforme a terrine e sirva com os tomates confitados por cima.

