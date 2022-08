Tilápia empanada e maionese de cenoura

1 - Em uma panela média, cozinhe as cenouras em água com sal.

2 - Empane os filés de tilápia em um prato com a farinha. Não precisa adicionar ovo, pois a própria umidade do peixe fará a farinha aderir.

3 - Em uma frigideira antiaderente, aqueça duas colheres de azeite ou óleo. Frite-os em fogo baixo até que cada filé esteja dourado, um de cada vez. Reserve.

4 - Bata as cenouras cozidas no processador ou mixer com uma xícara da água do cozimento, o suco de limão, sal e a pimenta até obter uma "maionese". Transfira para um recipiente e leve ao congelador para esfriar mais rápido.

5 - Rale a cenoura crua e pique o tomate. Tire a maionese do congelador e adicione o tomate e na cenoura. Sirva a maionese com os filés de peixe e arroz branco cozido.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Filé de tilápia empanado

Filé de peixe empanado

Filé de peixe empanado e assado, fica muito crocante!