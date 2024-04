Torrada com salmão defumado e creme azedo com dill

1 - Em um recipiente médio, misture bem o creme de leite, o cream cheese, o limão, o sal e o dill.

2 - Sirva sobre as torradas com uma porção do creme e 1 fatia do salmão defumado.

Dica

Coloque a lata de creme de leite antes na geladeira para separar o soro do creme.

Se preferir, use limão-siciliano na mesma proporção.

