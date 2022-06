Torta brownie de tiramisu com doce de leite

Brownie

1 - Misture o conteúdo da caixa com todos os ingredientes e bata na batedeira em velocidade baixa por uns dois min. Asse em uma forma redonda média com fundo removível em forno pré-aquecido a 200ºC por 18-20min.

Creme

2 - Hidrate a gelatina seguindo as instruções da embalagem. Deixe em forma líquida.

3 - Bata as gemas com o açúcar e o rum em banho-maria por 5 min.

4 - Incorpore a gelatina delicadamente.

5 - Bata o mascarpone, o creme de leite fresco e o extrato de baunilha na batedeira em velocidade média até firmar.

6 - Junte 1/3 desse creme às gemas para não empelotar e vá colocando o restante do aos poucos. Reserve.

7 - Forre as laterais de uma assadeira média com fundo removível com acetato. Ou unte com manteiga e açúcar.

8 - Distribua o brownie e espalhe o doce de leite.

9 - Molhe as bolachas champagne na mistura de café e rum. Acomode-as na assadeira.

10 - Espalhe o creme Tiramisu e leve para gelar por 4 horas.

11 - Polvilhe cacau e desenforme.

