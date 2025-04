Torta de bacalhau com massa de batatas

Massa

1 - Em uma panela média, coloque a margarina, adicione a cebola e refogue.

2 - Junte o leite e o creme de leite.

3 - Adicione o queijo e deixe derreter.

4 - Coloque as batatas e mexa bem.

5 - Divida em duas partes e reserve.

Recheio

6 - Em uma panela média, coloque o óleo e refogue bem a cebola.

7 - Adicione o pimentão, o tomate, as azeitonas e o bacalhau.

8 - Regue com o azeite e desligue o fogo.

9 - Em um refratário, espalhe metade do purê. No meio, o recheio e finalize com o purê.

10 - Decore com queijo e batata palha.

11 - Leve ao forno para gratinar e sirva.

