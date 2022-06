Torta de banana com pão é superfácil de preparar

1 - Em uma tigela, bata os ovos com o leite condensado e o creme de leite. Junte o leite, bata mais um pouco e reserve.

2 - Cubra o fundo de um refratário pequeno previamente untado com metade das fatias de pão, regue com a metade do leite, coloque o queijo e polvilhe com a metade do açúcar.

3 - Distribua as bananas sobre o pão e polvilhe com o resto do açúcar e a canela. Faça mais uma camada de pão, regue com o leite e polvilhe com a canela em pó.

4 - Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC para dourar. Sirva quente ou frio.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda a fazer torta banoffee de um modo prático e fácil

Aprenda a preparar uma massa de torta super simples

Torta de vegetais de liquidificador fica pronta rapidinho!