Torta de chester com queijo marajó

Recheio



1 - Coloque o chester em uma assadeira grande e tempere com sal e pimenta. Espalhe a metade da margarina por toda a superfície. Asse em forno pré-aquecido conforme as instruções da embalagem.

2 - No meio do cozimento, regue-o com o caldo da própria assadeira. Tire do forno, deixe esfriar, desfie e reserve.

3 - Em uma panela grande, derreta o restante da margarina, doure a cebola e o alho por 1 minuto.

4 - Junte a carne e tempere com sal, pimenta e coentro. Adicione o queijo e reserve.

Massa

5 - Em uma tigela grande, misture a farinha e o sal.

6 - Adicione a margarina e incorpore com as pontas dos dedos, formando uma farofa grossa.

7 - Acrescente os ovos, mexa e coloque água gelada até dar ponto.

8 - Com o auxílio de um saco plástico aberto, espalhe metade da massa, cubra com o outro saco e abra com um rolo de massa até espessura de 1cm.

9 - Acomode em uma forma redonda de 25 cm, deixando as bordas.

10 - Adicione o recheio, abra o restante da massa e cubra a torta, decorando como preferir.

11 - Pincele a gema no topo e leve ao forno pré-aquecido a 170°C por 40 minutos ou até que esteja levemente dourada.

