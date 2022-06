Torta de limão deliciosa e sem glúten nem lactose

1 - Misture a farinha, a margarina, o ovo e a água na batedeira até obter uma massa homogênea.

2 - Forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível média até a altura de três dedos. Reserve.

Creme

3 - Bata o leite condensado com as gemas e o suco de limão no liquidificador.

4 - Despeje o creme na massa e leve para assar por aproximadamente 20 minutos em forno pré-aquecido a 180ºC.

Merengue

5 - Misture o açúcar e a água em uma panela média. Leve ao fogo, deixe ferver até formar uma calda fina e reserve.

6 - Na batedeira, bata as claras em neve. Misture a calda de açúcar ainda quente e bata por mais cinco minutos.

7 - Cubra a torta com o merengue e finalize com raspas de limão.

8 - Leve para a geladeira e deixe cerca de duas horas antes de servir.

