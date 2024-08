Torta de limão fácil e deliciosa de massa crocante e recheio cremoso

Massa

1 - Triture os biscoitos no liquidificador. Junte a manteiga derretida e a baunilha. Misture bem.

2 - Coloque a mistura em uma forma de fundo falso de 23cm, apertando bem no fundo e nas laterais para ter uma camada uniforme.

3 - Leve ao forno pré-aquecido à 180 graus por 15 minutos.

Recheio

4 - Umedeça a gelatina em água e deixe por 10 minutos.

5 - Leve ao micro-ondas e aqueça por alguns segundos.

6 - Em uma tigela média, coloque todos os ingredientes e misture até fique bem homogêneo.

7 - Distribua sobre massa já assada e fria e leve à geladeira por algumas horas.

Cobertura

8 - Resfrie o chantilly no congelador por 40 minutos, sem congelar, ou em geladeira por 12 horas.

9 - Bata na batedeira em velocidade média até adquirir consistência.

Montagem

10 - Cubra a torta com o chantilly e finalize com as raspas de limão.

11 - Sirva gelada.

