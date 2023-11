Torta de sorvete com creme de leite e leite condensado com calda de morango

Torta

1 - Em uma panela média, misture o leite condensado, o creme de leite, o leite, o leite em pó e as 4 gemas. Leve ao fogo médio até engrossar e reserve.

2 - Na batedeira, bata as claras. Adicione o açúcar aos poucos até formar ponto de merengue. Retire da batedeira e misture ao creme frio delicadamente. Transfira para uma forma redonda com furo no meio e leve ao freezer por 3 horas ou até firmar.

Calda

3 - Em uma panela média, coloque o açúcar e os morangos, e vá mexendo em fogo médio até que esteja tudo dissolvido. Deixe engrossar por 10 minutos até o ponto de calda ou até o ponto desejado.

