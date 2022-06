Torta de suspiros e morangos é superfácil e saborosa!

1 - Leve o creme de leite, a essência de baunilha e o açúcar a uma batedeira e bata até que encorpe e faça picos. Reserve.

Montagem

2 - Em uma forma de fundo removível média (22cm de diâmetro), disponha uma camada de suspiro. Distribua um pouco do creme e de morangos. mais uma camada com o restante do creme, do suspiro e dos morangos. Deixe na geladeira por umas 2 horas.

Calda

3 - Bata os ingredientes no liquidificador por 2 minutos e leve ao fogo em uma panela pequena até encorpar.

4 - Retire a torta com cuidado e enfeite com a calda. Volte à geladeira e sirva bem gelado.

Calorias: 275 a porção

