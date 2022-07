Torta holandesa de potinho saborosa e prática!

1 - Triture o biscoito no mixer ou liquidificador. Misture bem com a manteiga derretida em um recipiente e reserve.

2 - Em uma tigela, bata o creme de leite fresco até triplicar de volume. Misture com o leite condensado.

3 - Derreta a gelatina separadamente e adicione ao creme. Reserve.

4 - Em banho-maria, derreta os chocolates e misture ao creme de leite.

5 - Monte os pote com uma camada do biscoito triturado, uma camada de creme branco e uma de chocolate. A cada camada de creme, deixe gelar por 10 minutos no freezer.

6 - Decore com um biscoito tortinha em cada pote.

